В Житомире коронавирус среди врачей "закрыл" отделение областной больницы

Отделение закрыли, а хирурги временно переведены в другие больницы

В Житомире хирургическое отделение областной больницы решили закрыть после вспышки коронавируса среди медиков.

Об этом заявил начальник управления Департамента здравоохранения областной государственной администрации Николай Суслик.

По его словам, в больничном отделении инфекцию подтвердили у 16 медицинских работников.

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"Источником инфекции был врач. Что стало причиной его инфицирования, можно будет сказать после проверки. Сейчас все врачи обеспечены средствами защиты", - заявил Суслик.

Также он добавил, что всех сотрудников хирургического отделения проверили на COVID-19 с помощью ПЦР-тестов, они показали отрицательный результат.

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Чиновник добавил, что после закрытия отделения в областной больнице хирургическую помощь будут оказывать в других больницах города.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львовской областной больнице скорой помощи коронавирус выявили у 90 медицинских работников.

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Сообщалось также, что COVID-19 обнаружили у пятерых сотрудников одного из супермаркетов Ужгорода. Руководство организовало обследование всех 45 работников ПЦР-тестированием.

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