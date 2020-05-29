В Житомире коронавирус среди врачей "закрыл" отделение областной больницы

В Житомире хирургическое отделение областной больницы решили закрыть после вспышки коронавируса среди медиков.
Об этом заявил начальник управления Департамента здравоохранения областной государственной администрации Николай Суслик.
По его словам, в больничном отделении инфекцию подтвердили у 16 медицинских работников.
"Источником инфекции был врач. Что стало причиной его инфицирования, можно будет сказать после проверки. Сейчас все врачи обеспечены средствами защиты", - заявил Суслик.
Также он добавил, что всех сотрудников хирургического отделения проверили на COVID-19 с помощью ПЦР-тестов, они показали отрицательный результат.
Чиновник добавил, что после закрытия отделения в областной больнице хирургическую помощь будут оказывать в других больницах города.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львовской областной больнице скорой помощи коронавирус выявили у 90 медицинских работников.
Сообщалось также, что COVID-19 обнаружили у пятерых сотрудников одного из супермаркетов Ужгорода. Руководство организовало обследование всех 45 работников ПЦР-тестированием.
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