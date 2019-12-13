В Житомире мужчина жестоко избил женщину с ребенком на руках: появилось видео

Местные жители говорят, что это уже не первый подобный случай

В Житомире мужчина избил женщину с маленьким ребенком на руках. Видео нападения опубликовал в Facebook паблик "Житомир.Журнал".

Как видно на кадрах, женщина с ребенком на руках и старшим сыном, который вез коляску, проходила мимо молодого человека. Мужчина сначала толкнул женщину, а потом начал бить руками и ногами.

Паблик отмечает, что инцидент произошел на площадке в микрорайоне Маликова. По словам местных жителей, у мужчины есть проблемы со здоровьем и это уже не первый подобный случай, когда он просто так бросается на людей.

В сюжете "Чрезвычайных новостей" рассказали, что напавшего на женщину зовут Сергей, ему 32 года. Мужчина живет недалеко от площадки. Люди говорят, что женщину он мог избить за замечание. По словам знакомой пострадавшей, она получила довольно серьезные избиения. У женщины сломан нос, избито лицо, сотрясение мозга. Ее годовалый малыш не пострадал.

Напомним, не так давно нападения средь бела дня потрясли столицу. Мужчина нападает на женщин, бьет и угрожает ножом. Местные жители говорят, что знают преступника, и он психически болен.

Напомним, ранее, в связи с тем, что нападения случаются буквально каждый день, новости "Сегодня" выяснили как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой. Ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

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