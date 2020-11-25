В Житомире полиция помешала заказному убийству бизнесмена

В Житомире мужчина обещал 15 тысяч долларов за убийство бизнес-партнера. Правоохранители задержали подозреваемого, предотвратив трагические последствия.

Реклама

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в области Юрий Олейник, в начале октября 41-летний житель Житомира, имея уже длительный конфликт с бизнес-партнером, задумал решить собственные финансовые проблемы, устранив его физически.

"В дальнейшем мужчина намеревался продать совместное предприятие, ориентированное на предоставление услуг в сфере отдыха, и единолично распорядиться полученными за него средствами", – рассказал Олейник.

Подозреваемый спланировал убийство партнера и хотел, чтобы это выглядело как самоубийство.

Реклама

Мужчина подыскал исполнителя, договорился с ним о сумме – 15 000 долларов, передал ему информацию о партнере (фото, записи распорядка жизни, мест обитания и отдыха и т.п.) и выполнил другие действия, которые считал необходимыми для организации убийства.

В тренде Вблизи Авдеевки снайпер оккупантов убил украинского военного

24 ноября после передачи подозреваемым части задатка исполнителю полицейские задержали мужчину. Сопротивления он не оказывал, поскольку такое развитие событий для него был неожиданным.

"Мы предупредили совершение особо тяжкого преступления – убийства человека. Мы спасли жизнь – это главное, поэтому считаю, что выполнили свои обязанности максимально", – подытожил Олейник.

Ранее мы сообщали, что cпустя два года копы задержали посредника в заказном убийстве известного херсонского бизнесмена. Его отправили в СИЗО.

Реклама

Также напомним, в Одессе задержали мужчину, который "заказал" предпринимателя.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама