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В Житомире пропала 7-классница: фото, приметы

10 марта, 11:54

Татьяна Очеретяна

Есть информация, что девочку видели в автобусе в Киев

В Житомире ищут девочку-подростка Александру Карбовскую. 14-летняя местная жительница ушла из дома 9 марта и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Об исчезновении дочери в отдел полиции сообщили ее родители. По их словам, девочка пошла в полдень и до сих пор не вернулась. Мобильный телефон у нее выключен.

"Сейчас правоохранители проверяют информацию о том, что разыскиваемую видели в маршрутном транспорте, который следовал в Киев. Также есть свидетельства о том, что она намеревалась ехать в восточные регионы Украины", – написали в сообщении.

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Приметы девочки: на вид 14-15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, карие глаза и русые волосы до плеч.

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Была одета в куртку оливкового оттенка, джинсы темно-синего цвета, салатовый свитер, черные кроссовки, шапку с разноцветными полосками, при себе имела рюкзак.

Напомним, ранее в Житомирской области пропавшего 9-летнего мальчика нашли спящим в собачьей будке. Как рассказал сам ребенок, он обиделся на замечание бабушки и спрятался, а затем уснул.

Кроме того, в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками . Прохожие на улице Вышгородской заметили нетрезвого мужчину, который находился вместе с маленьким ребенком.

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