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В Житомире с 1 мая откроются рынки, кафе и парикмахерские

28 апреля, 20:11

Руслан Ровик

Руководство города приняло решения снять часть ограничений после встречи с предпринимателями

В Житомире руководство города после встречи с местными бизнесменами решило с 1 мая ослабить карантинные ограничения.

Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета городского совета.

Как стало известно, откроются парикмахерские и рынки, а предприятия общественного питания смогут обслуживать клиентов "на вынос".

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В частности, с 1 мая парикмахерские смогут обслуживать клиентов по предварительной записи и не более одного посетителя на 15 квадратных метров площади, или при наличии физически обособленного рабочего места.

Кроме того, будет разрешена работа продуктовых рынков, при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, ограничения скопления посетителей в помещениях из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров и недопущения торговли продуктами питания без упаковки из открытых прилавков.

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На администрации рынков возлагается ответственность за соблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий на территориях рынков с момента начала их работы.

"Начать работу продуктовые рынки могут исключительно после предоставления их администрацией в адрес исполнительного комитета Житомирского городского совета гарантийного письма по обязательствам обеспечить надлежащее соблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий", – сказал во время заседания исполкома начальник юридического департамента Евгений Черныш.

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Вместе с тем, мэр акцентировал внимание на том, что местная власть и дальше будет делать все, чтобы ослаблять карантинные мероприятия.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что три этапа выхода Украины из карантина могут начаться одновременно .

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Житомир рынки карантин кафе парикмахерская

Источник: Сегодня

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