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В Житомире с багажника Rolls-Royce продавали картошку: фото

2 марта, 13:38

Руслан Ровик

Женщина приехала на рынок за рулем элитной машины

На рынке в Житомире заметили роскошный Rolls-Royce Phantom ("Роллс-Ройс Фантом"), с которого продавали картошку.

Автомобиль стоял среди лотков с бельем, рядом с ним находилась женщина и вела активную торговлю корнеплодами, сообщает "Житомир online".

Стоит отметить, что минимальная цена такой машины у официальных дилеров начинается от 16 миллионов гривен.

Автор фото предположил, что автомобиль использовался как "флагман" свадебного кортежа.

О том, отличались ли цены на картошку из багажника элитной машины и у продавцов, доставлявших товар обычным путем, не сообщается.

Отметим, что ранее в Житомирской области 27-летний киевлянин за рулем элитного Jaguar врезался в отбойник. В результате аварии погиб пассажир этой машины.

Напомним, ранее в Житомире копы разоблачили 10-летнего мальчика, который с балкона своей квартиры расстрелял прохожего. Ребенок признался, что без спросу взял отцовское оружие и решил опробовать его "в деле", умудрившись попасть в висок проходившему мимо дома мужчине.

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торговля базар Житомир Rolls-Royce картошка роллс-ройс элитные автомобили

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