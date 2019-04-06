В Житомире солдату вынесли жесткий приговор за кражу военного имущества
Контрактника приговорили к девяти годам тюрьмы
В Житомире суд вынес приговор военному-контрактнику, которого уличили в краже военного имущества. Об этом сообщил представитель военной прокуратуры Алексей Рыхлюк.
По его словам, военная прокуратура доказала в суде вину военнослужащего, который похитил из детали интерактивного комплекса имитационного моделирования боевых действий.
"Контрактник был оператором группы имитационного моделирования и имел доступ в компьютерный класс с уникальным оборудованием. Обслуживая комплекс "солдат-хакер", преступник незаконно завладел его деталями. Комплектующие вор продавал", – сообщил Рыхлюк.
Богунский районный суд Житомира приговорил военного к девяти годам лишения свободы по статье "хищение военнослужащим военного имущества".
"Также удовлетворен гражданский иск, по которому солдат-вор должен возместить части нанесенный материальный ущерб в размере 597 тысяч гривен", – добавил он.
Часть убытков сумели компенсировать в ходе следственных и розыскных действий сотрудники военной прокуратуры и спецполиции – похищенные детали изъяли у предпринимателей в Киеве и Львове.
Ранее во Львовской области задержали сержанта ВСУ, который торговал взрывчатыми веществами и боеприпасами. За две гранаты РГД-5, 20 пороховых зарядов и около двухсот патронов калибра 7,62 мм он получил не более 4 тыс. гривен.
А в Запорожской области Токмакский районный суд вынес приговор старшему матросу одной из воинских частей ВСУ, который украл нескольких тысяч боеприпасов.
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