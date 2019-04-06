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В Житомире солдату вынесли жесткий приговор за кражу военного имущества

Сегодня, 16:33

Контрактника приговорили к девяти годам тюрьмы

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Иллюстрация. Фото: Facebook
В Житомире солдату вынесли жесткий приговор за кражу военного имущества //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/912/324/5c89123246971.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/912/324/5c89123246971.jpg Другие регионы Контрактника приговорили к девяти годам тюрьмы

В Житомире суд вынес приговор военному-контрактнику, которого уличили в краже военного имущества. Об этом сообщил представитель военной прокуратуры Алексей Рыхлюк.

По его словам, военная прокуратура доказала в суде вину военнослужащего, который похитил из детали интерактивного комплекса имитационного моделирования боевых действий.

"Контрактник был оператором группы имитационного моделирования и имел доступ в компьютерный класс с уникальным оборудованием. Обслуживая комплекс "солдат-хакер", преступник незаконно завладел его деталями. Комплектующие вор продавал", – сообщил Рыхлюк.

Богунский районный суд Житомира приговорил военного к девяти годам лишения свободы по статье "хищение военнослужащим военного имущества".

"Также удовлетворен гражданский иск, по которому солдат-вор должен возместить части нанесенный материальный ущерб в размере 597 тысяч гривен", – добавил он.

Часть убытков сумели компенсировать в ходе следственных и розыскных действий сотрудники военной прокуратуры и спецполиции – похищенные детали изъяли у предпринимателей в Киеве и Львове.

Ранее во Львовской области задержали сержанта ВСУ, который торговал взрывчатыми веществами и боеприпасами. За две гранаты РГД-5, 20 пороховых зарядов и около двухсот патронов калибра 7,62 мм он получил не более 4 тыс. гривен.

А в Запорожской области Токмакский районный суд вынес приговор старшему матросу одной из воинских частей ВСУ, который украл нескольких тысяч боеприпасов.

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Тег кража, Житомир, приговор, военный, контрактник

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Источник:

УНИАН

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