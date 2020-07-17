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В Житомире у дома экс-нардепа взорвали гранату: подробности и фото

17 июля, 13:35

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

Видео с камер наблюдения у дома уже изъяли

В Житомире под домом бывшего народного депутата Украины VIII созыва Борислава Розенблата взорвалась граната. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в местных правоохранительных органах.

"Причины и мотивы этого преступления устанавливаются, не исключено, что это может быть актом запугивания бывшего нардепа, местью, все версии сейчас проверяются", – сообщил наш источник.

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Также о случившемся рассказали в пресс-службе полиции Житомирской области. Там сообщили, что инцидент произошел сегодня ночью, 17 июля, около 3:00. Именно тогда неизвестный забросил гранату через забор домовладения. Никто из людей не пострадал.

Копы уже изъяли видео с камер наблюдения, чтобы установить личность преступника. Случившееся полицейские расследуют как хулиганство.

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Напомним, не так давно в Новомосковске Днепропетровской области в квартире многоэтажки произошел мощный взрыв. Серьезно пострадал владелец жилья – депутат местного городского совета. Позже мужчина скончался в больнице.

Кроме того, ранее в Киеве нашли мертвым народного депутата Валерия Давыденко. Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в его офисе.

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