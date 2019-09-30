В Житомирском районе мужчину дважды сбил автомобиль, он погиб

Также пострадал мужчина, который бросился на помощь погибшему

/ Фото: Нацполиция

В Житомирской области в последствии ДТП погиб мужчина, еще один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, житель Запорожской области, вблизи села Пряжева на автодороге Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский не справился с управлением и сбил 21-летнего пешехода, жителя Винницкой области. Пешеход в тот момент пересекал проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

"Впоследствии 55-летний водитель автомобиля Fiat Scudo, двигаясь той же дорогой в направлении Житомира, совершил наезд на потерпевшего, который лежал на проезжей части дороги, и на 41-летнего жителя Житомира, который в тот момент подошел к травмированному", – рассказывают в полиции.

В результате ДТП 21-летний житель Винницы погиб на месте происшествия, а 41-летнего жителя Житомира с телесными повреждениями госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы.

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, водитель Volkswagen, решив подрифтовать, сбил двоих пешеходов и врезался в Opel, Toyota и Fiat .

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами . В результате аварии погибли девять человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram