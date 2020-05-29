В селе на Житомирщине за ночь погибли два человека: девушку застрелили, мужчина покончил с собой

По версии следствия, мужчина застрелил знакомую, а потом свел счеты с жизнью

В селе Тальки Житомирской области на протяжении ночи погибли два человека – была найдена застреленной 19-летняя девушка, а 41-летний мужчина покончил с собой.

Сообщение о трагедии поступило в полицию Новоград-Волынского около часа ночи 29 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

"На одной из улиц села обнаружили тела двух человек с огнестрельными ранениями. Полицейские выяснили, что смертельное ранение получила 19-летняя девушка, выстрел в которую сделали со спины. Также смертельное ранение нанес себе 41-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Реклама

В ходе расследования выяснилось, что погибшие были знакомы между собой и некоторое время поддерживали дружеские отношения. По словам родных девушки, в последнее время между ними постоянно вспыхивали споры.

"По собранной информации, девушка возвращалась ночью домой, и за несколько сотен метров от дома ее поджидал мужчина. Что произошло между ними, неизвестно, но следствием стал выстрел в спину девушки, потом – самоубийство мужчины из этого же оружия", - добавили копы.

На месте происшествия сразу собрались местные жители, которые вызвали скорую помощь и полицейских. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавших, а копы изъяли обрез охотничьего ружья.

Оружие направили на исследование. Были назначены другие экспертизы, продолжается расследование причин трагедии. Происшествии квалифицировали по статье "умышленное убийство".

Реклама

Напомним, ранее под Харьковом задержали 38-летнюю женщину, которая шла по улице абсолютно голой, а в пакете несла отрезанную голову своей 13-летней дочери. Ее подозревают в том, что, находясь в своем доме, она нанесла дочери десятки ударов ножом по голове и лицу, а затем отрезала девочке голову.

В свою очередь соседи рассказали сайту "Сегодня" о необычных вещах, которые происходили накануне убийства девочки. По их словам, Татьяна Пьянова отдала брату все иконы, а также накрыла зеркало черной тканью.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама