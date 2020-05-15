"Накрыла зеркало черным": стали известны новые подробности убийства 13-летней девочки под Харьковом

Стали известны новые подробности, предшествовавшие громкому преступлению в Харьковской области.

В селе Подворки, что под Харьковом, 30 апреля была задержана 38-летняя Татьяна Пьянова, которая шла по улице абсолютно голой, а в пакете несла отрезанную голову своей 13-летней дочери Кристины.

Как сообщается в решении Ленинского суда Харькова, Пьянова подозревается в том, что находясь в своем доме в селе Подворки нанесла своей дочери не менее 20 ударов ножом по голове и лицу, а затем отрезала девочке голову. По решению суда Пьянова была отправлена в СИЗО на время расследования.

Как выяснил сайт "Сегодня", 28 мая апелляционный суд Харькова планирует рассмотреть апелляционную жалобу адвоката Пьяновой. По данным правоохранителей, адвокат подозреваемой ранее требовала поместить свою клиентку под домашний арест. Мотивировала это тем, что якобы у следствия нет доказательств того, что Пьянова может скрываться от следствия.

Как оказалось, сейчас, спустя две недели после убийства, жители села Подворки всерьез обеспокоены тем, что обсуждается вопрос домашнего ареста для их соседки.

"Мне как депутату звонят люди и интересуются, не отпустит ли ее суд под домашний арест, – рассказала нам депутат местного совета Татьяна Пантелеева. – Люди хотят для нее пожизненного, люди боятся ее".

На вопрос о том, что нового стало известно за прошедшие две недели, Татьяна Пантелеева рассказала нам следующее:

"Незадолго до убийства Пьянова отдала своему брату иконы, которые ранее находились у нее".

А одна из соседок Пьяновой, Светлана, добавила, что кроме этого, Пьянова до убийства накрыла черной материей зеркало в своем доме. Как известно, так поступают, если в доме кто-либо умер.

"После того, как она сняла иконы у себя в доме, попросила ничего у нее не спрашивать. Ответила, что, мол, это ее секрет. И после этого накрыла черной материей зеркало", – рассказала нам Светлана.

При этом сказала, что Пьянову никогда не замечали в занятии магией либо оккультизмом.

В свою очередь, брат Татьяны Пьяновой, Алексей Пьянов, говорит, что считает сестру невиновной.

"Я не верю, что Таня убила дочку. Я видел, как сестра любит и обожает дочку", – кратко ответил нам Алексей Пьянов.

По данным полиции, открыто и расследуется уголовное производство по статье "Умышленное убийство малолетнего ребенка". Если вину Пьяновой докажут в суде, то ей грозит вплоть до пожизненного срока.

В то же время односельчане Пьяновой рассказали нам, что убитая Кристина ранее хорошо училась в школе, участвовала во многих кружках.

Видео: Анна Юрченко

Напомним, о трагедии в селе Подворки стало известно 30 апреля. Утром соцсети "взорвала" новость, что по улице бегала обнаженная женщина с человеческой головой, а паблики заполнили жутчайшие фото и видео инцидента. Позже стало известно, что задержанную зовут Татьяна Пьянова и ей 38 лет.

Тело 13-летней Кристины Пьяновой обнаружил ее дядя и сообщил в полицию. Мать девочки задержали на два месяца без права внесения залога, в суде Татьяна Пьянова вела себя вызывающе и перебивала судью.

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