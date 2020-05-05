"Говорила, что видит дочь насквозь": под Харьковом простились с жестоко убитой 13-летней девочкой

В поселке Подворки, что под Харьковом, десятки людей пришли проститься с 13-летней Кристиной Пьяновой, которая была жестоко убита 30 апреля. В этот же день полиция задержала мать девочки Татьяну, которая голой ходила по трассе, а в руках несла пакет с отрезанной головой дочери.

Проводить школьницу в последний путь пришли соседи, а также друзья и учителя Кристины, передает NewsRoom.

Депутат местного сельсовета Татьяна Пантелеева говорит, что знала мать и дочь около 25 лет. Женщина воспитывала и содержала Кристину сама, работала на трех работах и часто говорила, что живет только для девочки.

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"Ничего не предвещало такого ужаса. В тот день Татьяна до одиннадцати отработала, Кристина ее встретила, пришла домой в 23:45. А через час уже вышла с головой", – говорит местная жительница.

Отец девочки Виталий Пономаренко рассказал, что хоть с матерью Кристины не жил (говорит, что женщина выгоняла его из дома четыре раза), но дочку навещал. В частности, встречался с Кристиной за неделю до трагедии.

"Последний раз, когда я был с ребенком, она сказала, что дочку видит насквозь, мол, меня обмануть невозможно, я в глаза смотрю – и вижу, кто чем дышит. Рассказывала, что был какой-то праздник, она проснулась – и уже знала, о чем ребенок думает. Кристина захотела шоколадку и мороженое. Так она утром встала купила – а дочка удивилась, мол, откуда ты знаешь?" – вспоминает Виталий.

Фото: newsroom.kh.ua

В свою очередь протоиерей Андрея Несвитайло, настоятель храма святого Онуфрия Великого в Подворках, отметил, что страшное убийство очень шокировало местных жителей.

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"Некоторые звонили и жаловались, что заснуть не могут. Еще эти фотографии опубликовали в группе поселка. Все задаются вопросом, почему это могло произойти", – говорит протоиерей.

Напомним, о трагедии в селе Подворки стало известно 30 апреля. Утром соцсети "взорвала" новость, что по улице бегала обнаженная женщина с человеческой головой, а паблики заполнили жутчайшие фото и видео инцидента. Позже стало известно, что задержанную зовут Татьяна Пьянова и ей 38 лет.

Тело 13-летней Кристины Пьяновой обнаружил ее дядя и сообщил в полицию. Мать девочки задержали на два месяца без права внесения залога, в суде Татьяна Пьянова вела себя вызывающе и перебивала судью.

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