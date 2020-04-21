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В Житомирском военном институте – вспышка коронавируса: подробности

21 апреля, 09:39

Тина Наринецкая

Один из курсантов контактировал с зараженной COVID-19 матерью

Военный институт имени Королева стал настоящим очагом вспышки коронавирусной инфекции – COVID-19 тут подтвердили у пяти военнослужащих. Об этом сообщает Zhitomir News.

Как выяснилось инфекцию в институт "принес" курсант, который контактировал с зараженной мамой. После того, как об этом стало известно, парня и "контактных" с ним 27 военнослужащих изолировали. Это произошло еще 8 апреля. Позже вирус курсанта таки подтвердили и его отправили в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя.

Вчера, 20 апреля, инфекцию подтвердили у еще в четырех военнослужащих института. Все они находились на обсервации и под наблюдением медиков. Теперь срок обсервации военнослужащих продлили и в ближайшее время все пройдут ПЦР-тесты.

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Ранее мы сообщали, что в Житомирской области коронавирус нашли у семимесячного ребенка. Малыша вместе с матерью поместили в инфекционное отделение.

А тем временем в Украине продолжает расти количество заболевших на COVID-19. На сегодняшний день, 21 апреля, в стране коронавирусом заразились 6125 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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