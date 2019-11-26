В Житомирской области безработный избил пенсионерку из-за 100 гривен

Грабитель отобрал у старушки вермишель, пельмени, блинчики и два кочана капусты

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В Житомирской области житель Коростеня три дня подряд терроризировал одинокую бабушку – бил, издевался, требовал деньги, затем оставлял истекать кровью, а на следующий день приходил снова и продолжал пытки.

Из-за полученных травм жертва не могла даже пошевелиться, чтобы позвать на помощь. Это продолжалось, пока женщину не нашли родственники. "Сегодня" разбирались, почему безработный мужчина так жестоко издевался над пенсионеркой.

Женщина лежит в больнице с сотрясением мозга и переломами, у нее – посиневшее от гематом лицо. Ольга прикована к больничной койке.

"И ногами, и руками, и всякими палками", – рассказывает пострадавшая.

Бил и по голове – металлическим навесным замком, не остановил его даже возраст жертвы: женщине, над которой издевался преступник – 87 лет. А все – из-за денег. Злоумышленник выбил стекла на веранде и таким образом залез в дом.

"Сказал – давай деньги, показывай, где лежат", – вспоминает Ольга.

Одинокая пенсионерка жила бедно, денег почти не было. Тогда мужчина вынес из дома чуть ли не все продукты.

"Забрал 100 гривен, вермишель, пельмени, блинчики, около килограмма лука, и два кочана капусты", – рассказал начальник Коростенского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Житомирской области Михаил Старовойт.

Старушка была настолько слаба, что сама заявить в полицию не могла, пока к ней не позвонила родственница. Пострадавшая рассказала, что не может даже пошевелиться от боли. Племянница была шокирована издевательствами над старушкой, и она требует строжайшего наказания для преступника.

"Таких надо изолировать от людей, чтоб они больше такого не делали, потому что у нас есть такие женщины и бабушки, которые живут одни", – говорит племянница Ольги.

Подозреваемый в грабеже живет в том же населенном пункте, что и бабушка. О том, что она одинокая, знал хорошо, но своей вины задержанный не признает.

"Говорят, что вы бабушку избили. – Пусть говорят", – ответил подозреваемый.

После содеянного мужчина даже не скрывался. А по поводу того, что его задержала полиция – говорит: "Нечего им делать".

За разбойное нападение на односельчанку задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

Недавно полиция задержала подозреваемых в совершении разбойного нападения в Переяславе, где напали на предприятие, которое занимается горюче-смазочными материалами. Угрожая оружием, напавшие связали двух охранников, а из помещения вынесли сейф, в котором было 900 тысяч гривен, печати и документы. В дальнейшем работники полиции нашли этот сейф пустым в нескольких километрах от места преступления.

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров . Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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