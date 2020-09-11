В Житомирской области "блогеры" пытали людей и транслировали это в Youtube

В Житомирской области правоохранители задержали членов группировки, которые держали в плену людей и издевались над ними.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, ранее судимые фигуранты дела в течение 2020 года незаконно удерживали людей в одной из квартир города Бердичев. В течение длительного времени они делали прямые трансляции в сети Youtube, во время которых били пленников и осуществляли по отношению к ним другие насильственные действия.

Вчера, 10 сентября, фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

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Одному из подозреваемых уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, без права внесения залога.

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Сейчас судом рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения для других фигурантов.

Ранее мы сообщали, что в Харькове держали в плену 25 человек.

Также напомним, в Ровенской области бандиты похитили и держали в рабстве в "реабилитационных центрах" почти полторы сотни пациентов.

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А в Одесской области жители устроили трудовое рабство десяткам людей – подробности в видеосюжете:

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