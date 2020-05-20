Бандиты похищали и держали в рабстве в "реабилитационных центрах" почти полторы сотни пациентов

Людей содержали в условиях изоляции и жестоко наказывали за неповиновение

В Ровенской области, где ранее на трассе Киев – Чоп погиб "король контрабанды", 21 человеку сообщено о подозрении в похищении людей и принудительном лишении их свободы под видом лечения.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области 19 мая 2020 г. сообщено о подозрении 21 участнику организованной преступной группы по фактам незаконного похищения людей, ограничение их свободы путем помещения в специально приспособленных жилых помещений, пытки удерживаемых лиц на территории Ровенской и Тернопольской областей (ч. 3 ст. 27 , ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127 УК Украины)", - сообщает Офис генерального прокурора.

19 мая на основании постановлений следственного судьи правоохранители провели 27 обысков на территории Ровенской и Тернопольской областей, в частности в так называемых "реабилитационных центрах", по адресам проживания лиц, причастных к совершению указанных преступлений, в принадлежащих им транспортных средствах.

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По результатам обысков в 6 "реабилитационных центрах", которые работали без каких-либо разрешительных документов и медицинского персонала, выявлены 145 незаконно удерживаемых лиц из разных регионов Украины, документы, удостоверяющие их личность, компьютерная техника, средства мобильной связи, черновые записи о деятельности этих учреждений, денежные средства, банковские карточки, рекламную продукцию по нарко- и алкозависимости, медицинские препараты и другое.

Указанные следственные действия проведены с участием 38 следователей полиции, 25 прокуроров, 40 оперативных работников полиции и СБУ, а также 40 спецназовцев.

Операция проводилась прокурорами органов прокуратуры Ровенской области совместно со следователями СУ Главного управления Нацполиции в области и с привлечением следователей территориальных подразделений полиции по оперативной сопровождения сотрудников Управления СБУ в Ровенской области, отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Ровенской области.

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По данным следствия, житель Ровно создал и возглавил преступную группу под видом деятельности общественной организации. В ее состав он привлек еще 20 участников, в том числе ранее судимых лиц.

Действуя в течение 2016-2020 годов в составе межрегиональной организованной группы, за денежное вознаграждение они похищали людей на территории восточных и западных областей Украины, принудительно перевозили их и помещали в 5 так называемых "лечебных центров" на территории Ровенской области и одного заведения в Тернопольской области.

Похищенные лица незаконно содержались против их воли в условиях изоляции под видом оказания медицинской и психологической помощи от наркотической, алкогольной и других видов зависимости. Заинтересованные лица осуществляли за это периодическую оплату – от 5 до 12 тыс грн в месяц. При этом, за нарушение режима пребывания, а также попытки бегства в удерживаемых применялись насильственные действия, помещение в "карцер", причинение телесных повреждений, принудительное введение психотропных и наркотических веществ, а также другие подобные действия с целью подавления их воли.

Сейчас 14 человек, в том числе организатора и активных участников межрегиональной преступной группы, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

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Ранее на Донбассе полицейские освободили из трудового рабства около 30 человек и задержали группу злоумышленников, организовавших "бизнес".

А в Харькове прекратили деятельность псевдореабилитацийного центра для алко – и наркозависимых, где "лечили" издевательствами, побоями и молитвами.

О том, как жители Одесской области устроили трудовое рабство десяткам людей, смотрите видео:

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