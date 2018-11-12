В Житомирской области двое мужчин избили таксиста и угнали его автомобиль

В Житомирской области двое пассажиров напали на водителя такси, избили его и угнали автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел ночью 11 ноября на автодороге Киев-Ковель в Коростенском районе. Двое мужчин сели в автомобиль, а через некоторое время один из них набросился на водителя, нанося удары и пытаясь сжать горло. Когда водитель начал сопротивляться, к злоумышленнику присоединился и второй пассажир. Вдвоем нападающим удалось выбросить потерпевшего из автомобиля и уехать.

После нападения 38-летний водитель смог рассказать о нападении другим водителям, которые сообщили об инциденте в полицию. Пострадавший описал полицейским внешность нападавших. Правоохранители оперативно разыскали преступников и автомобиль, который они оставили недалеко от места происшествия. Подозреваемые оказались 18 и 22-летними безработными жителями Грозное. Старший из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и нанесение телесных повреждений.

"Обоих парней задержано в рамках ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование проводится по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что юношам грозит наказание в виде заключения на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, недавно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль.

А в пригороде Херсона мужчина напал на таксиста с деревянной палкой и ограбил его.