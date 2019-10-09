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В Житомирской области двухлетняя девочка упала с моста в реку

9 октября, 13:11

​​​​​​​Мать не удержала ребенка, когда хотела что-то ему показать

В Житомирской области двухлетняя девочка упала с пешеходного моста в реку. Инцидент произошел в городе Новоград-Волынский.

Как выяснилось, малышка была на руках у матери. Когда та хотела что-то показать ребенку, не смогла удержать девочку. Малышка упала в воду. Молодые люди, которые в тот момент были на берегу, мгновенно вытащили девочку из воды. Ее жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

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Напомним, не так давно в центре Калуша Ивано-Франковской области произошло ЧП: четырехлетний ребенок упал с моста через реку Сивку вместе с поврежденными перилами. В результате падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму: сотрясение головного мозга и несколько синяков.

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А в Каменском Днепропетровской области женщина упала с 11-метрового моста. Она провалилась в дырку на переправе и получила многочисленные травмы.

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