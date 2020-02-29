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На Житомирщине экс-прокурора подозревают в избиении и похищении человека

29 февраля, 09:44

Татьяна Очеретяна

Подозреваемый действовал вместе с группой злоумышленников

Бывшего прокурора из Житомирской области подозревают в похищении человека. Следователи уже объявили ему о подозрении, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

На сайте пишут, что похищение человека было по предварительному сговору группой злоумышленников, они были вооружены и били пострадавшего.

"21 августа 2019 года прокурор по предварительному сговору с отцом и братом избили мужчину за то, что подозревали его в похищении их вещей с кладбища. После избиения подозреваемый, вероятно угрожая потерпевшему предметом, похожим на пистолет, поместил гражданина в багажник автомобиля, где его и нашли работники полиции. Пострадавшему нанесли легкие телесные повреждения", – отмечается в сообщении ГБР.

Бывшему прокурору грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, с начала года в Украине зарегистрировали 517 сообщений о похищениях людей. Из них в 253 случаях правоохранители нашли подозреваемых. Как уточняют в Генеральной прокуратуре, в 66 случаях к похищениям были причастны преступные группировки.

Кроме того, ранее в Черкассах злоумышленник похитил знакомую и требовал у ее мужа выкуп : автомобиль и тысячу долларов.

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