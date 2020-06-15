В Житомирской области – еще три смерти от коронавируса: что известно о погибших

В Житомирской области растет число жертв коронавирусной инфекции – COVID-19 унес жизни еще трех зараженных. Об этом во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

Эти смерти в области зафиксировали за последние четыре дня. Все умершие – мужчины.

"В Любарском районе за выходные погибли двое пациентов. Это мужчины 69 и 72 лет с сопутствующими патологиями. Первый пациент находился у нас в стационаре в течение месяца. Долгое время он был на искусственной вентиляции легких. В связи с дыхательной недостаточностью, к сожалению, он 12 июня скончался. Другой пациент заболел накануне, 2 июня, обратился за медицинской помощью 9 июня, 11-го у него было диагностировано инфицирования COVID-19, тоже искусственная вентиляция легких и 14-го пациент умер", – сообщил Суслик.

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Что касается третьего пациента, то он умер в Житомире. Этот мужчина только недавно вернулся из Беларуси.

"Это пациент 55 лет, вернувшийся 3 июня из Беларуси после пересадки почки, 4-го числа почувствовал признаки заболевания, был госпитализирован, находился на стационарном лечении, подтвержденный ПЦР-тест, и сегодня ночью, к сожалению, он тоже умер", – рассказал чиновник.

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Всего же в Житомирской области с начала эпидемии от COVID-19 скончались 20 человек. Заразились в регионе 1087 человек, 42 из этих случаев обнаружили за последние сутки. Вылечить от коронавируса в области удалось 547 человек.

Ранее мы сообщали, что в Житомире после вспышки коронавируса среди медиков закрыли хирургическое отделение областной больницы.

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