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В Житомирской области из колонии сбежал киевлянин: появилось фото преступника

29 октября, 13:27

Беглеца уже объявили в розыск

/ Фото: Pixabay

Из Бердичевской колонии в Житомирской области сбежал осужденный мужчина. Беглеца объявили в розыск, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Сбежавший преступник оказался 39-летним киевлянином. Солоха Сергей Александрович был осужден за ряд преступлений. Из исправительного центра он сбежал 28 октября.

Фото: ГУНП в Киевской области

Копы опубликовали приметы беглеца. Рост мужчины – 165 см. Волосы у него темные, с залысинами на висках и макушке, а глаза – серые. Кроме того, у него есть татуировки на обоих предплечьях – абстракции, на руках ниже локтя – надписи латиницей, а на левой руке под надписью – абстракция. На момент побега он был одет в черную куртку и черные спортивные штаны.

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Как сообщили в пресс-службе Центрального НРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации МЮУ в Facebook, беглец сейчас может находиться на территории области в Тетиевском районе, в селе Пятигоры.

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Напомним, не так давно во Львовской области полицейские задержали двоих опасных уголовников, которые сбежали из Николаевской исправительной колонии.

А в Херсоне из-под стражи сбежал осужденный за разбой мужчина, который увлекался паркуром – несмотря на выстрелы часовых, он сумел преодолеть два забора, в три и четыре метра высотой, и скрылся.

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Киев побег мужчина розыск киевляне житомирская область

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