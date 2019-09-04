Во Львовской области из колонии сбежали опасные преступники

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Во Львовской области из Николаевской колонии вчера сбежали двое осужденных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

В связи с побегом сейчас по области работает полиция. Кроме того, известно, что преступники в 22:30 3 сентября заказывали такси из Николаева на Киев и еще папу направлений, но службы отказались.

Первый сбежавший осужденный – Бортовенко Виталий Андреевич 1999 рождения, житель Киева по ул. В. Маяковского. Мужчину осудили в 2017 году до 5 лет по статье 153 ч.1(Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом – ред.), и статья 187 ч.1 (Разбой – ред.).

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Также известны приметы преступника. Мужчина низкий – до 170 см. Светло-русые волосы, глаза – синие. Также у него есть татуировка на левой руке в виде надписи "золото", на правой руке надпись "золото", на пальцах левой руки – цифры "1" "9" "9" "9".

Второй сбежавший – Дмитрук Павел Васильевич 1992 рождения, житель села Лука Житомирского района. Мужчину осудили в 2019 году на три года по статье 309 ч.2 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта – ред.).

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Рост осужденного – до 170 см. У него черные волосы, глаза – карие. У мужчины есть татуировка на правой руке – надпись "тюрьма – наука с наук и мир жесток и гонор".

Напомним, не так давно в Херсоне из-под стражи сбежал осужденный за разбой мужчина, который увлекался паркуром – несмотря на выстрелы часовых, он сумел преодолеть два забора, в три и четыре метра высотой, и скрылся.

Кроме этого, журналисты рассказали опричинах, из-за которых "запускают" бунты в украинских колониях.

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