В Житомирской области из колонии сбежал опасный преступник

Вчера, 12:12

Мужчину посадили за решетку в 2015 году

Автор фото: Сергей Николаев, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

В Житомирской области из колонии сбежал мужчина, осужденный за нанесение тяжких телесных повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Правоохранители устанавливают местонахождение Карпеца Анатолия Петровича, 10.09.1968 г.р., который 23 июля самовольно покинул территорию предприятия в Романовском районе Житомирской области, где работал во время отбывания наказания", – говорится в сообщении.

Мужчину посадили в 2015 году за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины.

"Полицией начато уголовное производство по ст. 390 ("Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы)" УК и продолжаются мероприятия по установлению его места пребывания", – отметили правоохранители.

Отмечено, что рост заключенного – 187 сантиметров. Волосы у мужчины седые, глаза карие. Кроме того, на теле преступника есть татуировки: на шее "крест", на груди слева – "дракон", на левой руке – "церковь".

Ранее мы писали о том, что двоих преступников, сбежавших из одесской колонии, задержали – заключенных схватили в Малиновском районе города. В полиции рассказали, что один из них прятался за надгробиями еврейского кладбища, а другого в темноте помог найти тепловизор. 

Напомним, утром 17 июля из колонии в Одесской области сбежали сразу трое заключенных. Для этого они проломили стену овощехранилища. Двое из них осуждены за кражи, а еще один – за изнасилование.

 
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