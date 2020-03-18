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В Житомирской области коронавирус заподозрили у 10-месячного малыша

18 марта, 13:57

Татьяна Власенко

Родители с ребенком недавно вернулись из Польши

В Житомирскую областную детскую больницу госпитализировали 10-месячного ребенка с подозрением на коронавирус.

Малыша привезли в ночь с 17 на 18 марта из села Маркуши, что в Бердичевском районе, передает "РИО Берлдичев" со ссылкой на заседании исполнительного комитета.

Сейчас малыш находится в изолированном боксе Житомирской областной детской больницы (Станишевка).

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Сообщается, что ребенок вместе с родителями в период с 7 по 9 марта находилась в городе Кракове (Польша). Затем семья приехала во Львов, а в Бердичевский район они заехали в гости к бабушке.

У ребенка взяты все необходимые анализы, результатов пока еще нет. В то же время местные врачи уже проявляют всех, с кем контактировали родители ребенка.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 18 марта в Украине рассматривают 41 подозрение на коронавирус.

"На протяжение 17 марта в Центр общественного здоровья поступило 41 подозрение на COVID-19 (Винницкая -3, Днепропетровская – 5, Донецка – 3, Закарпатская – 3, Ивано-Франковска – 3, Киев – 14, Николаевская – 1, Ровненская – 2, Сумская – 2, Тернопольская – 2, Херсонская – 1, Черкасская – 1, Черновицкая – 1)", – рассказали в МОЗ.

Также стало известно, что народный депутат Сергей Шахов заразился коронавирусом. Эту информацию подтвердил он сам лично, выложив соответствующее видеообращении в Facebook, а позже и в Министерстве здравоохранения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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