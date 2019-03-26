В Житомирской области легковушка слетела в кювет и перевернулась: есть пострадавшие
Водителя и двух пассажиров с травмами госпитализировали в больницу
В Житомирской области легковушка слетела в кювет и перевернулась. В ДТП пострадали три человека, сообщили в пресс-службе полиции области.
ДТП произошло 25 марта на трассе Кутище – Липно неподалеку села Липное. Как выяснилось, 25-летний водитель Skoda Octavia не справился с управлением, и легковушка съехала в кювет и перевернулась.
В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров авто. Их с травмами госпитализировали в больницу.
"Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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