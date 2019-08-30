В Житомирской области на взятке поймали военкома

В Житомирской области задержали за получение взятки военного комиссара районного военкомата. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Как выяснилось, подполковник требовал и получил 1000 долларов США от парня, который призывался на срочную военную службу. За эти деньги военнослужащий обещал создать условия для уклонения от службы.

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"Предварительная правовая квалификация события – ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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