В Житомирской области начали отстраивать выгоревшие до тла села

Местные жители уверены, что у них получится быстро построить новое жилье

Спустя неделю после мощного пожара в Житомирской области в нескольких выгоревших селах Овручского района местные жители взялись отстраивать дома. Об этом сайту "Сегодня" рассказали и пострадавшие от пожаров, и местный волонтер Иван Мельниченко.

Овручский район. В сгоревшие села привезли стройматериалы

"Благодаря волонтерам и другим неравнодушным людям, жители сгоревших сел обеспечиваются обувью, одеждой, кормами для животных. Также для строительства новых домов в села завозятся доски, щебень, – рассказал нам Мельниченко. – Жители многих городов присылают и посуду, и лекарства. Присылают все, чем могут поделиться".

По его словам, сельчане, у которых полностью сгорели дома, живут либо у родственников, либо в пустующих домах.

"Знаю, что одна из женщин живет в доме, где нет электричества и окон. Мне она сказала, что это ее не особенно тревожит – лишь была бы крыша над головой", – говорит волонтер.

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Поселковый староста Зоя Сосновская рассказала нам, что на очереди – вопрос жилья для "погорельцев".

"Новых очагов пожара уже нет вблизи наших сел. Что касается жилья, то решается вопрос о предоставлении готовых домов. По нашим подсчетам необходимо 22 дома", – сказала нам Сосновская.

Опрошенные нами местные жители рассказали, что намерены отстроить новые дома и остаться жить здесь.

Напомним, на прошлой неделе в Житомирской области масштабный пожар уничтожил сразу несколько сел. В целом сгорели 39 домов, без жилья остались более сотни человек.

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