В Украине уже почти 10 тысяч зараженных коронавирусом

В Украине количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 456 человек. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошлые сутки заболели 456 людей, из них 33 ребенка и 133 медика. Были госпитализированы 113 человек. За последние сутки зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями. При этом хорошая новость – 111 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 9866 человек, из них 672 ребенка и 1976 медиков. Всего выздоровели 1103 человека, а летальных случаев 250", – сказал он.

Степанов отметил, что за последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрированы в Черновицкой области – 60, Тернопольской – 44, в Киеве – 43. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 28 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 9410 случаев COVID-19, из которых 239 летальных, 992 пациентам удалось вылечиться. Только за понедельник количество инфицированных выросло на 401 человека.

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Также стало известно, что в селе Казацком Конотопского района, которое стало очагом вспышки COVID-19 в Сумской области, выздоровели все инфицированные.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что в Украине есть люди, у которых коронавирусная болезнь протекает бессимптомно. Но чтобы определить количество таких людей, нужно провести массовое тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-тесты), который сейчас только проходит экспертизу в Украине. Также министр рассказывал, что Украина может избежать пика коронавируса, который ожидается в начале мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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