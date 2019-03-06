В Житомирской области полицейские накрыли нарколабораторию
В доме нашли ведра с ингредиентами и отходами "производства", а также остатки готовых наркотиков
В селе Ракович в одном из домов правоохранители обнаружили мощную нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
Как выяснилось, местных жителей смутили иногородние мужчины, которые время от времени наведывались в один домов села и обустроили двор камерами видеонаблюдения. По их словам, раньше дом выкупил кто-то из приезжих, однако в нем не проживает. О своих подозрениях люди рассказали участковому.
Прибывшим на место полицейским двери дома открыл 35-летний уроженец Донбасса. По его словам, он не является владельцем усадьбы, а просто охраняет ее по просьбе знакомого. В самом доме полицейские заметили специфическое оборудование и объемные стеклянные колбы, другие емкости с жидкостями, которые указывали на изготовление здесь неизвестных веществ. Правоохранители изъяли ведра с ингредиентами и отходами "производства", а также остатки готового "продукта". Также найдены растительное сырье, белый порошок и около 30 бутылок с жидкостями.
"Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что всех лиц, причастных к организации и функционированию нарколаборатории, устанавливают.
Напомним, не так давно в Одесской области полиция разоблачила нарколабораторию, которую 35-летний житель Подольска устроил в собственной квартире.
Также мы писали о том, что в Борисполе химики организовали лабораторию по производству амфетамина.
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