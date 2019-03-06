В Житомирской области полицейские накрыли нарколабораторию

В доме нашли ведра с ингредиентами и отходами "производства", а также остатки готовых наркотиков

Фото: ГУНП в Житомирской области.

В Житомирской области полицейские накрыли нарколабораторию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fb3/404/5c7fb3404e6fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fb3/404/5c7fb3404e6fb.jpg 2019-03-06T14:08:00+02:00 Другие регионы В доме нашли ведра с ингредиентами и отходами «производства», а также остатки готовых наркотиков

В селе Ракович в одном из домов правоохранители обнаружили мощную нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Как выяснилось, местных жителей смутили иногородние мужчины, которые время от времени наведывались в один домов села и обустроили двор камерами видеонаблюдения. По их словам, раньше дом выкупил кто-то из приезжих, однако в нем не проживает. О своих подозрениях люди рассказали участковому.













Прибывшим на место полицейским двери дома открыл 35-летний уроженец Донбасса. По его словам, он не является владельцем усадьбы, а просто охраняет ее по просьбе знакомого. В самом доме полицейские заметили специфическое оборудование и объемные стеклянные колбы, другие емкости с жидкостями, которые указывали на изготовление здесь неизвестных веществ. Правоохранители изъяли ведра с ингредиентами и отходами "производства", а также остатки готового "продукта". Также найдены растительное сырье, белый порошок и около 30 бутылок с жидкостями.

"Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что всех лиц, причастных к организации и функционированию нарколаборатории, устанавливают.

Напомним, не так давно в Одесской области полиция разоблачила нарколабораторию, которую 35-летний житель Подольска устроил в собственной квартире.

Также мы писали о том, что в Борисполе химики организовали лабораторию по производству амфетамина.

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