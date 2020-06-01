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В Харькове насмерть разбились мать и младенец: что известно (фото)

1 июня, 10:24

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Жуткий инцидент произошел на улице Культуры

В Харькове, где расследуют жестокое убийство 13-летней Кристины Пьяновой, в котором подозревают ее мать, случилось еще одно страшное происшествие. В Шевченковском районе погибли мать и ее маленькая дочка. По словам очевидцев, женщина с младенцем выпали из окна многоэтажки, сообщает KHARKIV Today.

Все случилось около 6 утра в 24-этажном доме по улице Культуры, 22. Жила погибшая на 19 этаже здания, оттуда она и ребенок и упали. Как сообщают харьковчане в соцсетях, матери было 43 года, а девочке не было и года. По словам знакомых, у женщины были проблемы с психикой.

"Знакомые сказали, что у женщины были проблемы с психикой. Она 77 года рождения, оделась и выпрыгнула с балкона. Муж в это время был дома", – сообщает в Telegram-канале "Веха".

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, на место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

На данный момент по факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. А по факту смерти женщины следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

"Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – добавили копы.

Напомним, не так давно в Луцке из окна многоэтажного дома выпали две несовершеннолетние девушки. Одна из них погибла на месте.

Также ранее сообщалось, что под Киевом шестилетний ребенок выпал из окна . Это произошло в Киево-Святошинском районе, мальчик упал с третьего этажа.

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