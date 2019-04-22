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В Житомирской области произошло смертельное ДТП

Сегодня, 14:05

Водитель мотороллера в тот момент пересекал дорогу

фото из открытых источников
фото из открытых источников.

В Житомирском районе случилось ДТП, в результате которого погиб мужчина. Инцидент случился на 153 км автодороги Киев – Чоп возле Давыдовского дачного массива, сообщают на сайте Нацполиции Житомирской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda CR-V, 38-летний киевлянин, столкнулся с мотороллером, которым управлял 67-летний жителя Житомира. В тот момент мотоциклист пересекал дорогу.

В результате удара водитель скутера погиб на месте происшествия.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. По рассказам очевидцев, в результате столкновения автомобиля Skoda Octavia и Folkswagen Sharan погибли три человека. Еще двух госпитализировали. Одна женщина-пассажир Sharan осталась целой.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, погиб, столкнулись, смертельное ДТП

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