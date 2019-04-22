В Житомирской области произошло смертельное ДТП
Водитель мотороллера в тот момент пересекал дорогу
В Житомирском районе случилось ДТП, в результате которого погиб мужчина. Инцидент случился на 153 км автодороги Киев – Чоп возле Давыдовского дачного массива, сообщают на сайте Нацполиции Житомирской области.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda CR-V, 38-летний киевлянин, столкнулся с мотороллером, которым управлял 67-летний жителя Житомира. В тот момент мотоциклист пересекал дорогу.
В результате удара водитель скутера погиб на месте происшествия.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. По рассказам очевидцев, в результате столкновения автомобиля Skoda Octavia и Folkswagen Sharan погибли три человека. Еще двух госпитализировали. Одна женщина-пассажир Sharan осталась целой.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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