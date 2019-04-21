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Смертельное ДТП во Львовской области: людей зажало в автомобиле

Сегодня, 10:16

Три человека погибли на месте, двух госпитализировали

Фото: Facebook

Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло во Львовской области. Инцидент произошел на трассе между селами Добрячин и Завишень в Сокальском районе. Об этом сообщает на странице в Facebook "ОО Варта-1", которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. На место происшествия вызвали и ДСНС, потому что люди были зажаты в автомобиле.

По рассказам очевидцев, в результате столкновения автомобиля Skoda Octavia и Folkswagen Sharan погибли три человека. Еще двух госпитализировали. Одна женщина-пассажир Sharan осталась целой. Именно она вышла из припаркованного на обочине авто, чтобы нарвать лозы для праздника. В машине остался водитель и 16-летняя пассажирка, рассказывают присутствующие на месте ДТП.

В это время водитель Skoda, по предварительным данным, выехал на встречную полосу чтобы обогнать другую машину и столкнулся с Folkswagen Sharan. Все трое мужчин, которые находились в Skoda, из-за полученных травм погибли на месте.

Напомним, что недавно мы сообщали о масштабных авариях, которые произошли в Киевской области. Несколько человек также были сильно травмированы, один находится в коме. По данным фактам открыты уголовные производства. Продолжается следствие.

Кроме этого, в Киевевнедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского, 119 и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.


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Тег ДТП, жертвы, погибшие, госпитализирован, львовская область, смертельное ДТП

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Источник:

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