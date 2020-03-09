В Житомирской области произошло страшное ДТП: погибли трое взрослых и годовалый ребенок (фото)

В Житомирской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Житомирской области.

По информации правоохранителей, смертельная авария произошла около 4:15 в пгт Любар на автодороге Житомир – Черновцы.

Предварительно, 23-летний водитель BMW-523 не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Daewoo Lanos.

В результате от полученных травм на месте ДТП погибли оба водителя и пассажирка Lanos. Позже реанимационном отделении больницы умер ребенок, который также находился в Lanos.

"Известно, что пассажирка Daewoo Lanos, 1985 года, гражданка Украины. Погибшая девочка в возрасте 1 год и 3 месяца, ее ребенок, гражданка Италии. По имеющейся информации, женщина ехала от родственников в Хмельницкой области в аэропорт в столице вместе с дочерью, воспользовавшись услугами водителя такси, 1976 года рождения, жителя Хмельницкой области", – написали в сообщении.

Тела погибших доставлены на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту начато уголовное производство.

Напомним, ранее в Житомирской области грузовик столкнулся с легковушкой. В результате ДТП погибли три человека.

Кроме того, в селе Здвижевка Бородянского района в Киевской области в результате дорожной аварии погибли 33-летняя мать, ее 11-летний сын и женщина 39-летнего возраста со своей 12-летней дочерью.

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