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В Житомирской области разоблачили группу наркоторговцев: фото задержания

26 декабря, 13:02

Правоохранители провели около десяти обысков

Правоохранители разоблачили группу наркоторговцев в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские в Бердичевском районе после очередной сделки через "закладку" задержали и сбытчиков, и организатора наркокартеля.

"Результатом работы оперативников стало разоблачение организатора наркобизнеса, 31-летней бердичивлянка, и четырех членов группы из числа жителей райцентра, которые непосредственно занимались распространением особо опасных наркотиков и психотропных веществ на территории Житомирской области. Среди таких метадон, амфетамин, марихуана", – сообщил начальник полиции в области Сергей Крупей.

Правоохранители провели около десяти обысков с кинологами по местах жительства подозреваемых. В общей сложности полицейские изьяли более килограмма наркотических веществ (метадон, амфетамин, марихуану), электронные весы, зиппакетикы для расфасовки "порций ", денежные средства в иностранной валюте, оружие и патроны. Изьятое отправили на экспертизу.

31-летнюю женщину-организатора задержали, решается вопрос объявления о подозрении ей и другим фигурантам уголовного производства.

Начато досудебное расследование, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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наркотики марихуана наркоторговля житомирская область

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