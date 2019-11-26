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В Житомирской области разыскивают больную девушку: школьница в опасности

26 ноября, 11:10

Янина должна постоянно принимать инсулин

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

В Житомирской области разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку. Жизнь подростка – под угрозой, ведь она болеет инсулинозависимой формой сахарного диабета.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что девушка ушла из дома в Новограде-Волынском 25 ноября. Из-за болезни Янина Пухальская должна постоянно принимать инсулин. Полицейские рассказали приметы пропавшей школьницы:

  • Рост Янины – 165 см. Девушка среднего телосложения. Волосы у нее русые, средней длины.
  • В день исчезновения девушка была одета в синие джинсы, черную куртку и серую шапку.

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Для розыска девушки по тревоге уже подняли работников Новоград-Волынского отдела полиции. К поискам также присоединились работники других подразделений ГУ Национальной полиции области.

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А в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью SMS. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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