В Житомирской области реализуют проект по занятости ветеранов и переселенцев

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Житомирской области реализуют пилотный проект по поддержке занятости ветеранов войны и переселенцев.

Как сообщила директор Государственной службы занятости Ольга Макогон, существует необходимость создания дополнительных возможностей для самореализации и профессионального утверждение ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

"Самым приоритетным является предоставление новых услуг по новым подходам, ориентируясь на лучший европейский и мировой опыт. И в этом контексте для меня очень радостно, что такая известная в мире международная организация как Stabilization Support Services, которая уже имеет хороший, положительный опыт работы в Украине, выразила инициативу для того, чтобы развивать сотрудничество с Государственной службой занятости", – сказала она.

Во время круглого стола состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Госслужбой и благотворительным фондом Stabilization Support Services.

Макогон отметила, что меморандум является открытым, и общественные организации, другие госорганы и ведомства приглашают участвовать в нем.

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"Анонсируя, хочу сказать, что у нас уже есть договоренность, что пилотным регионом для отработки нового механизма сотрудничества будет Житомирская область. Учитывая то, что там находится очень много воинских частей, у нас на учете именно в этом регионе находится большое количество ветеранов АТО/ООС. И, заручившись поддержкой губернатора, мы с радостью в ближайшее время представим новый подход к обслуживанию наших клиентов", – заявила она.

В свою очередь, программный директор Stabilization Support Services Дермот Гамильтон заметил, что их организация работает в Украине с 2016 года, целью ее деятельности является преодоление последствий войны и усиление защиты пострадавших.

"В рамках нашей программы "Советник" мы предоставляем системную поддержку правительству Украины, а также занимаемся адвокацией прав людей, пострадавших от конфликта", – сказал он.

Гамильтон отметил, что при поддержке Посольства Великобритании с июня 2019 года они реализуют проект по развитию социальной сплоченности в Украине путем усиления региональной и местной соцзащиты внутренне перемещенных лиц, ветеранов и других людей, пострадавших в результате боевых действий на Донбассе.

"Мы определили трудоустройства как одну из приоритетных тем нашего нового проекта, и поэтому очень высоко ценим нашу возможность сотрудничества с Государственным центром занятости", – отметил представитель организации.

Ранее Госстат сообщил, что по состоянию на 1 февраля 2019 года количество зарегистрированных безработных в Украине составило 364,3 тыс. человек – почти 191 тыс. женщин и более 173 тыс. мужчин.

По данным Госстата, наиболее востребованными на рынке труда Украины в 2019 году будут рабочие специальности – токаря, слесаря и строителя. Кроме того, будут востребованы работники социальной сферы – учителя, репетиторы, психологи, няни и врачи:

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