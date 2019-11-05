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В Житомирской области родители, которые сожгли свою дочь, после ее смерти получили 40 тыс. гривен соцвыплат

5 ноября, 14:02

Родители использовали поддельные документы чтобы получить деньги

/ Фото: Нацполиция

В Житомирской области родители, которые убили свою дочь, а тело сожгли в печи, после её смерти получили на неё более 40 тысяч гривен социальных выплат. Об этом рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

По её словам, досудебное расследование по факту убийства, мошенничества и подделки документов завершено. 4 ноября обвинительный акт утвердили и направили в Овручский районный суд для рассмотрения.

Установлено, что отец пятилетней девочки во время ссоры ударил ее кулаком, от чего ребенок потерял сознание и упал.

"Мать, будучи в преступном сговоре с отцом, способствуя совершению жестокой расправы над дочерью, скрыла тело девочки. Обнаружив, что ребенок умер, отец в доме разжег огонь в печи, сжег тело дочери, а пепел и останки вынес и выбросил в реку", – говорится в материалах дела.

В дальнейшем родители скрыли смерть дочери, которая имела статус ребенка с инвалидностью. Они подделали документы и использовали их для получения социальных выплат.

"Таким образом, по заведомо поддельным официальным документам они в течение августа 2018 – мая 2019 незаконно получили из государственного бюджета социальную помощь как малообеспеченная семья, а также пособие по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, на общую сумму более 43 тысячи гривен", – добавили в прокуратуре.

Ранее мы писали, что из-за невыносимых условий в семье девочку уже забирали на три года в приемную семью. Но под давлением общественности, которая активно требовала вернуть девочку биологическим родителям, суд вернул ребенка в родную семью. После этого родители почти год не пускали к Дарье ни приемных родителей, ни социальных работников.

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Источник: УНИАН

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