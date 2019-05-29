Подробности убийства девочки в Житомирской области: ребенка сожгли в печи

На место преступления подозреваемого привезли в бронежилете

В Житомирской области мужчина признался полиции, что убил и сжег своего ребенка. Полиция уже провела следственный эксперимент, привезла задержанного на место трагедии.

Вооруженные, в полной экипировке, полицейские подъехали к скромной деревянной избе, где родители сожгли в печи собственную пятилетнюю дочь, а остатки выбросили на улицу.

Драма в жизни погибшей Даши началась с самого рождения. Из-за невыносимых условий в семье девочку уже забирали на три года в приемную семью. Но, как объясняют в полиции, под давлением общественности, которая активно требовала вернуть девочку биологическим родителям, суд вернул ребенка в родную семью. После этого родители почти год не пускали к Дарье ни приемных родителей, ни социальных работников.

Правда "всплыла" на днях, когда вместо девочки соцработникам и полиции показали младшего сына в одежде девочки.

"Полиция вышла и показывает мне фото, я говорю: "Это не Дарина". И тогда уже ворвались в дом и … то, что имеем", – рассказывает соцработник Лидия Вишневская.

Родители признались: дочь мертва уже несколько месяцев. Ее, по словам родителей, во время ссоры толкнул родной отец. Девочка ударилась головой, потеряла сознание и умерла. Тело сожгли, а остатки выбросили.

"По факту гибели ребенка открыто уголовное производство, задержано ее родителей – мать и отца в порядке статьи 208 и сегодня сообщили о подозрении", – говорит полицейский Артем Лысогор.

"Мы знали, что такой будет исход, мы просили, мы молились, мы ездили в суды. Бросили нашу Дашеньку в топку в прямом и переносном смысле", – комментирует воспитательница дома семейного типа Наталья Коберник.

Напомним, в Черкассах в одном из общежитий города в картонной коробке было найдено тело ребенка с колотыми ранами. Предполагают, что матерью является 16-летняя студентка, которая ото всех скрывала свою беременность. Не исключают, что несовершеннолетняя мать сама убила своего сына.

Кроме этого, в Запорожской области произошла страшная трагедия – мужчина убил своего девятилетнего сына, нанеся ему пять ударов ножом, пока ребенок спал. После этого мужчина попытался покончить с собой, однако выжил.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Подробности убийства девочки в Житомирской области: ребенка сожгли в печи". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"