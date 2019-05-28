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Горе-родители убили ребенка в Житомирской области

28 мая, 11:06

Преступлению невольно поспособствовали "горе-активисты"

Фото: Pixabay

В Житомирской области полиция расследует убийство родителями малолетнего ребенка в одном из сел Овручского района.

Речь идет о 5-летней девочке, которую около года назад благодаря активистам отобрали у приемной семьи в Житомире и вернули биологическим родителям.

Об этом сегодня сообщил в соцсети руководитель ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

"Пока взрослые и суды определяются в какой семье должна воспитываться 5-летняя девочка, самого ребенка, по имеющейся у полиции информации, уже нет в живых. 27 мая в полицию поступило сообщение, что в одном из сел Овручского района родители могли убить своего малолетнего ребенка. Во время проверки мать пыталась выдать сына за пропавшую дочь, надев ему девчачьи вещи. Быстро разобраться полицейским помогла община села. Люди четко указали, что это не Даша и под давлением этих свидетельств – еще одно страшное признание ... Сейчас полиция начала уголовное производство по факту убийства малолетнего ребенка", – говорится в заметке Печененко.

По словам руководителя ГУНП в области, самое страшное в этой ситуации то, что девочка около года назад усилиями горе-активистов, которые на каждом перекрестке кричат ​​об издевательствах над детьми в домах семейного типа, была изъята из приемной семьи (где о ней заботились и занимались воспитанием и оздоровлением) и возвращена биологическим родителям (которые из-за пристрастия к алкоголю уже лишены родительских обязанностей в отношении двух других детей).

"Пока приемные родители пытались через высшие судебные инстанции обжаловать решения местных судов и вернуть ребенка, 5-летняя Даша бесследно исчезла. За чуть более года ее пребывания в биологической семье ни приемной матери, ни даже комиссиям, которые приезжала для проверки условий проживания, не удалось навестить девочку. Родители просто не открывали дверь и немедленно сообщали о таких визитах горе-активистам. Последние так же безотлагательно поднимали шум в соцсетях. Даже составленные в июне 2018-го административные материалы в отношении родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей были в конце концов отменены в суде (не без помощи "друзей" семьи). А еще через какой-то месяц ребенка не стало. У полиции есть все основания полагать, что биологические родители его убили. Циничности и ужаса в этой ситуации придает тот факт, что тело мертвого ребенка эти нелюди сожгли в печи, а остатки вынесли. По крайней мере, такие свидетельства мы пока проверяем", – сообщил Вячеслав Печененко.

Сейчас оба родителя находятся под стражей. Полиция продолжаем собирать свидетельства и доказательства.

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Тег убийство, девочка, житомирская область

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