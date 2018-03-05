В Житомирской области трагически погибла целая семья

Сегодня, 22:17

Предварительная версия – отравление угарным газом

Фото: pikabu.ru
Фото: pikabu.ru

В одном из частных домов Бердичева погибли 8 человек, сообщает "112 Украина".

Как стало известно, внимание на то, что никто из семьи вторые сутки не выходит из квартиры, обратила соседка. Она также заметила исходящий из квартиры странный запах.

Пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко сообщила, что вызов поступил около 19:30 сегодня, 5 марта.

"На данный момент гибель 8 человек уже подтвержденный факт, на месте работают следственно-оперативные группы ГУ НП Житомирской области и Бердичевского отделения полиции", – подтвердила Ващенко.

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Согласно имеющейся информации, в квартире были обнаружены тела мужа и жены, владельцев жилья, двоих их детей, 1990 г.р. и 1997 г.р., двоих внуков – мальчику было три года, девочке должно было в марте исполниться год. Кроме них, среди погибших также девушка сына владельцев квартиры и соседка, которая, по предварительной версии, зашла к ним по своим делам.

Предварительно причиной гибели людей называется отравление угарным газом. Версию насильственной смерти полиция пока что не рассматривает, однако Алла Ващук отметила, что окончательно ответить на вопрос о причинах гибели людей можно будет только после проведения вскрытия.

Полиция также установила, что в доме работало печное отопление, а в квартире находилась раскаленная плита. Предполагается, что именно она и стала источником угарного газа в помещении.

Напомним, недавно  в Хмельницкой области двое пенсионеров во время варки самогона отравились испарениями сопутствующих "процессу" газов и масел. Работники констатировали смерть 68-летней хозяйки дома. 71-летний мужчина в критическом состоянии был доставлен в реанимацию. Также стало известно, что в тот день мужчина и женщина гнали самогон на собственной кухне, где и произошла трагедия.

А в поселке Оброшино Пустомытовского района Львовской области в частном доме угарным газом отравились шесть человек, из них – трое детей.

Также мы писали, что в  Шумске Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.
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