В Житомирской области ужесточили карантин

Глава ОГА признал, что местные жители не воспринимают всех рисков коронавируса

В Житомирской области местные власти приняли решение ужесточить карантин в связи с ростом числа зараженных коронавирусом.

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Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, карантин ужесточили из-за того, что "жители области не осознают всех рисков и угроз, связанных с коронавирусом".

По решению специальной комиссии, в регионе запретили работу детских учреждений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий при участии более десяти человек, работу заведений общественного питания, кроме летних площадок, а проведение религиозных мероприятий возможно при условии соблюдения все норм".

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Также в области усилили контроль за соблюдением карантина в помещениях и транспорте.

Госпродпотребслужбе поручили провести проверку работы рынков и магазинов, а от Национальной полиции требуют обеспечить контроль за соблюдением мер во время перевозки пассажиров в транспорте.

Напомним, что за прошлые сутки в Украине был зафиксирован антирекорд – более 900 больных коронавирусом.

Стоит добавить также, что во Львовской области продлили карантин. Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий отметил, что сейчас в области принимают "все необходимые меры, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции".

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