Українська
$ 26,72
30
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Другие регионы

Резня в кафе в Житомирской области: подозреваемый был с девушкой

22 июня, 22:37

Игорь Серов Игорь Серов

Подозреваемый - крайне опасен, ранее уже привлекался к уголовной ответственности

Стали известны новые подробности резни в кафе Житомирской области. Напомним, на выходных в пгт Иршанск 40-летний местный житель нанес ножевые ранения девятерым отдыхающим. По словам спикера полиции Житомирской области Аллы Ващенко, началось все со словесной перепалки:

"Нам известно, что подозреваемый был в кафе с девушкой. У него возник сначала словесный конфликт с одним из посетителей. Далее в ход был пущен нож".

По данным полиции, мужчина подозревается в том, что нанес ножевые ранения девятерым посетителям. Спустя несколько часов один из них скончался в больнице, двое до сих пор находятся в тяжелом состоянии и за их жизнь борются медики. Также, как рассказали нам полицейские, в больнице находится и девушка, которая была вместе с нападавшим.

"Он нанес ранения своим оппонентам, а потом и тем, кто пытался его остановить. После этого мужчина сел в свое авто и уехал. Сейчас в Житомирской области проходят мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого. Пока что о нем известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство", – сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

По данным копов, открыты два уголовных производства по статьям "Хулиганство" и "Нанесение тяжких телесных повреждений".

"При наличии информации о человеке, который изображен на фото, срочно звоните на 102. Этот человек может быть крайне опасен. Учитывая резонансность и циничность произошедшего, было принято решение опубликовать фото подозреваемого, чтобы как можно быстрее установить его местонахождение", – добавили в полиции.

Напомним, что недавно Житомирскую область потрясло массовое убийство в селе Попельня, где мужчина расстрелял из карабина семь человек.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
полиция кафе розыск резня житомирская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
Поваленные деревья и затопленные дома: что натворила непогода в Винницкой области (фото)
Поваленные деревья и затопленные дома: что натворила непогода в Винницкой области (фото)Другие регионы
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика
Зеленский сменил главу Винницкой ОГА: область возглавил бывший КВНщик
Зеленский сменил главу Винницкой ОГА: область возглавил бывший КВНщикПолитика
В Житомирской области еще три смерти от коронавируса: что известно о погибших
В Житомирской области еще три смерти от коронавируса: что известно о погибшихДругие регионы
Оставят только треть райцентров: как хотят переделить Украину и что изменится для людей (карта)
Оставят только треть райцентров: как хотят переделить Украину и что изменится для людей (карта)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять