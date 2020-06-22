Резня в кафе в Житомирской области: подозреваемый был с девушкой

Стали известны новые подробности резни в кафе Житомирской области. Напомним, на выходных в пгт Иршанск 40-летний местный житель нанес ножевые ранения девятерым отдыхающим. По словам спикера полиции Житомирской области Аллы Ващенко, началось все со словесной перепалки:

"Нам известно, что подозреваемый был в кафе с девушкой. У него возник сначала словесный конфликт с одним из посетителей. Далее в ход был пущен нож".

По данным полиции, мужчина подозревается в том, что нанес ножевые ранения девятерым посетителям. Спустя несколько часов один из них скончался в больнице, двое до сих пор находятся в тяжелом состоянии и за их жизнь борются медики. Также, как рассказали нам полицейские, в больнице находится и девушка, которая была вместе с нападавшим.

"Он нанес ранения своим оппонентам, а потом и тем, кто пытался его остановить. После этого мужчина сел в свое авто и уехал. Сейчас в Житомирской области проходят мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого. Пока что о нем известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство", – сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

По данным копов, открыты два уголовных производства по статьям "Хулиганство" и "Нанесение тяжких телесных повреждений".

"При наличии информации о человеке, который изображен на фото, срочно звоните на 102. Этот человек может быть крайне опасен. Учитывая резонансность и циничность произошедшего, было принято решение опубликовать фото подозреваемого, чтобы как можно быстрее установить его местонахождение", – добавили в полиции.

Напомним, что недавно Житомирскую область потрясло массовое убийство в селе Попельня, где мужчина расстрелял из карабина семь человек.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться