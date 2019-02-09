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В Житомирской области задержали банду торговцев оружием и взрывчаткой

Сегодня, 08:02

«Товар» мужчины сбывали местным криминальным авторитетам

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Житомирской области задержали банду торговцев оружием и взрывчаткой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e6b/202/5c5e6b202b461.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e6b/202/5c5e6b202b461.jpg Другие регионы «Товар» мужчины сбывали местным криминальным авторитетам

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали канал сбыта оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, четверо жителей Малина скупали незаконно вывезенное из района проведения ООС оружие, боеприпасы, взрывчатку и средства детонации и перепродавали. "Товар" мужчины сбывали представителям местного криминалитета.

Организатора группировки задержали в Малине при попытке продажи тротиловой шашки весом двести граммов, средств детонации и боевых патронов. Также были задержаны трое его сообщников.

Кроме того, во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили две единицы незарегистрированного короткоствольного оружия, двенадцать тротиловых шашек общим весом почти килограмм, пять переработанных артиллерийских снарядов с взрывателями-детонаторами к ним, которые в собранном виде составляют фугасный снаряд, патроны различного калибра, а также значительную сумму наличных.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", – рассказали в СБУ.

Напомним, не так давно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли продажу мощной взрывчатки – пластида.

Кроме того, ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области. 

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Тег оружие, СБУ, банда, боеприпасы, взрывчатка, сбыт, житомирская область

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