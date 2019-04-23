В жутком ДТП на трассе Киев – Чоп погиб полицейский из Волыни

Мужчина воспитывал 14-летнюю дочь и трехлетнего сына

Фото: ГУНП в Житомирской области.

В Житомирской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса на трассе Киев – Чоп погиб полицейский из Волыни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Волынской области.

В ДТП вблизи села Майстров погиб 35-летний лейтенант полиции Киверцовского отдела полиции Виктор Соколюк. Он пришел на службу в полицию в 2017 году. Кроме того, Виктор вместе с женой воспитывал 14-летнюю дочь и трехлетнего сына. На момент аварии он находился вне службы.

Виктор Соколюк. Фото: ГУНП в Волынской области

"Руководство Главного управления Национальной полиции в Волынской области, личный состав полиции Волыни выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего", – говорится в сообщении.

Жуткая авария произошла сегодня около 5:50 на 234 километре трассы Киев – Чоп вблизи села Майстров Новоград-Волынского района. Как выяснилось, автомобиль DAF сбил лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. После этого водитель грузовика, 49-летний житель Луцка, остановился и включил аварийный сигнал. Но спустя несколько минут Mersedes Sprinter, водитель которого не справился с управлением, врезался в припаркованный грузовик. В результате аварии 35-летний водитель микроавтобуса погиб на месте.









Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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