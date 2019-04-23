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В Житомирской области лось на дороге привел к смертельному ДТП

Сегодня, 11:31

От полученных травм водитель микроавтобуса скончался на месте

Фото: ГУНП в Житомирской области
Фото: ГУНП в Житомирской области.

В Житомирской области выбежавший на проезжую часть дороги лось стал причиной смертельной аварии – столкнулись грузовик и микроавтобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в области.

ДТП произошло сегодня около 5:50 на 234 километре трассы Киев – Чоп вблизи села Майстров Новоград-Волынского района. Как выяснилось, автомобиль DAF сбил лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. После этого водитель грузовика, 49-летний житель Луцка, остановился и включил аварийный сигнал. Но спустя несколько минут Mersedes Sprinter, водитель которого не справился с управлением, врезался в припаркованный грузовик. В результате аварии 35-летний водитель микроавтобуса погиб на месте.

"Предварительная правовая квалификация – ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, что во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. По рассказам очевидцев, в результате столкновения автомобиля Skoda Octavia и Folkswagen Sharan погибли три человека. Еще двух госпитализировали. Одна женщина-пассажир Sharan осталась целой.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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