В жутком ДТП под Винницей погибли бойцы АТО (фото)

Под Винницей столкнулись легковушка "ВАЗ" и грузовик Mercedes. В результате ДТП погибли двое участников АТО.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 5 августа в городе Гайсин около 02:50.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ под управлением жителя Хмельницкого района с пассажиром из Черновицкого района, выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с грузовиком. Водитель и пассажир легковушки скончались.

За рулем грузового транспортного средства находился 35-летний житель Ровно. Он двигался в направлении Винницы. В результате аварии мужчина не пострадал.

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По данному факту открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего". За такое правонарушение предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Как сообщили на странице Черновицкой районной администрации в Facebook, в аварии погиб участник АТО – Юрий Кулаков. У него остался несовершеннолетний сын.

"Юрий Кулаков был бойцом 59-й отдельной мотопехотной бригады А1619. Ушел на войну добровольцем. Участвовал в боевых действиях с 2018 года. Он воевал в горячих точках, не раз смотрел смерти в лицо, а умер на мирной земле", - говорится в сообщении.

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Второй погибший участник АТО Богдан Полищук поступил на контрактную службу в ряды Вооруженных Сил Украины в феврале 2018 года.

"Призвали его с Крыжопольского военкомата, более двух лет был в зоне АТО/ООС, потом вернулся на ротацию в Гайсин в 59 бригаду, в "учебку". Был не в казарменном положении, а вместе с сослуживцем снимал квартиру", – рассказал сельский голова Качановки Сергей Ратушный, сообщает Vlasno.info.

По его словам, за рулем легковушки был именно Полищук, но о причинах аварии полиция не рассказывает. У Богдана остался маленький ребенок.

Обоих ветеранов АТО похоронили в родных селах 6 августа.

Ранее мы сообщали, что под Киевом внедорожник протаранил легковушку – трое погибших.

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Также напомним, авто разорвало на части: в Черниговской области в ДТП погибли люди.

А в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП – столкнулись микроавтобус и грузовик, смотрите видео:

Видео: Facebook/Автопартнер Крым

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