Венграм Закарпатья снова угрожали. В полиции указывают на иностранный след (видео)

4 декабря общественным организациям венгерского национального меньшинства в Закарпатской области начали поступать электронные письма с угрозами.

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Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники требовали срочно покинуть территорию Украины. Правоохранители возбудили еще два уголовных производства из-за угроз украинцам венгерского происхождения в Закарпатской области. Клименко также добавил, что полиция установила личность злоумышленника, который недавно в сети распространил видео с угрозами. Им оказался гражданин соседнего государства.

"Мы отследили, что на территории Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины. Впервые провокационное видео появилось на канале блогерки из Сербии. А после того, как ролик распространился в Украине, она его удалила", – рассказал он.

Глава Нацполиции подчеркнул, что полученные 4 декабря электронные письма и провокационное видео, размещенное несколько дней назад, являются звеньями одной цепочки. И не исключено, что в этой истории есть иностранный след.

"Я полностью поддерживаю позицию министра внутренних дел Арсена Авакова, что провокаторы, которые угрожают гражданам Украины, являются врагами Украины и должны быть наказаны", – подчеркнул Игорь Клименко.

По факту угроз следователи полиции Закарпатья начали два уголовных производства по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Виновным лицам грозит до 5 лет лишения свободы.

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Напомним, посол Венгрии Иштван Ийдярто был вызван 1 декабря в МИД Украины из-за ситуации на Закарпатье и деструктивных заявлений венгерской стороны по этому поводу.

30 ноября разгорелся скандал из-за исполнения гимна Венгрии на заседании Сюртовской ОТГ Закарпатской области. В то же время в Обществе венгерской культуры Закарпатья заявили, что венгерский гимн – молитва к Богу, а Партия венгров Украины – христианская партия.

В Сети также появилось видео с неизвестными в масках, которые угрожают закарпатским венграм, на что глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинские власти будут жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые прикидываются патриотами и несут угрозу обществу.

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