Во время спецоперации в Полтаве пострадал полицейский: что известно

Во время спецоперации по задержанию "полтавского террориста" Романа Скрыпника пострадал полицейский. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в местной областной госадминистрации.
"По предварительной информации, полицейский во время спецоперации получил травму в результате наезда автомобиля. Полицейского доставили в больницу", – сообщил нам сотрудник департамента по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОГА Виктор Савченко.
Факт травмирования правоохранителя нам подтвердили и в местной полиции.
"Мы подтверждаем факт травмирования полицейского во время исполнения им служебных обязанностей", – сообщил нам спикер полтавской облполиции Роман Гришин.
По данным полиции, рентген показал ушиб у полицейского. В то же время полицейские не подтвердили, но и не опровергли того, что травму их коллега получил во время спецоперации по поиску полтавского беглеца.
Ранее мы сообщали, что в Полтавской области правоохранители всю ночь разыскивали Романа Скрыпника, который вчера, 23 июля, взял в заложники полковника полиции.
Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве
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