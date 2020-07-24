Во время спецоперации в Полтаве пострадал полицейский: что известно

Правоохранителя с травмой доставили в больницу

Во время спецоперации по задержанию "полтавского террориста" Романа Скрыпника пострадал полицейский. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в местной областной госадминистрации.

"По предварительной информации, полицейский во время спецоперации получил травму в результате наезда автомобиля. Полицейского доставили в больницу", – сообщил нам сотрудник департамента по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОГА Виктор Савченко.

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Факт травмирования правоохранителя нам подтвердили и в местной полиции.

"Мы подтверждаем факт травмирования полицейского во время исполнения им служебных обязанностей", – сообщил нам спикер полтавской облполиции Роман Гришин.

По данным полиции, рентген показал ушиб у полицейского. В то же время полицейские не подтвердили, но и не опровергли того, что травму их коллега получил во время спецоперации по поиску полтавского беглеца.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области правоохранители всю ночь разыскивали Романа Скрыпника, который вчера, 23 июля, взял в заложники полковника полиции.

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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