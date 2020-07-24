Спецоперация продолжалась всю ночь: сбежавшего "полтавского террориста" до сих пор не нашли

В полиции уже предупреждали, что мужчина опасен

В Полтавской области правоохранители всю ночь разыскивали Романа Скрыпника, который вчера взял в заложники полковника полиции.

"Активная фаза спецоперации продолжается, она не приостанавливалась ни на минуту, задействованы сотрудники нескольких правоохранительных органов", – рассказали сайту "Сегодня" в пресс-центре полиции Полтавской области.

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Кроме того, стало известно, что сейчас злоумышленника ищут в Миргородском районе. Об этом, со ссылкой на полицию, сообщает "УНН".

Напомним, ранее директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что Роман Скрыпник может быть опасен.

"Поскольку человек может быть опасен – то самостоятельно не надо пробовать задерживать этого злоумышленника. Это сделают полицейские рано или поздно", – сообщил он.

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Напомним, вчера "полтавский террорист" отпустил своего заложника, но сам сбежал. На его поиски подняли силовиков.

Также в Сети появилось видео момента, когда автомобиль со злоумышленником выезжает из окружения правоохранителей.

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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