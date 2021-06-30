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"Водитель схватился за голову и сел рядом". В Полтавской области авто сбило ребенка (фото)

30 июня 2021 15:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

По словам очевидцев, девочка переходила дорогу с мамой, а потом резко вырвала руку и побежала вперед

В селе Абазовка Полтавской области 65-летний водитель автомобиля Citroën на пешеходном переходе сбил четырехлетнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы, его доставили в больницу.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла на автодороге Киев-Харьков. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Местные говорят, что на этой "зебре" постоянно сбивают людей. Фото: ГУНП

Местные говорят, что на этой "зебре" постоянно сбивают людей. Фото: ГУНП

Водитель схватился за голову и сел рядом

Как сообщает Коло, очевидец происшествия, который в это время ехал на автобусе, автобус на "зебре" остановился и пропускал пешеходов.

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"Наш автобус остановился перед пешеходным переходом и пропускал бабушку с маленькой девочкой. Справа автобус обгоняло авто, которое не остановилось. Поскольку ребенок шел впереди бабушки, то основной удар пришелся на него, он попал на бампер и отлетел метров на 30 вперед, женщину же — только задело. Водитель автомобиля сразу остановился, выбежал из машины и подбежал к женщине, которая в это время пришла в себя и сама поднялась. Затем он подбежал к ребенку, наклонился над ним, схватился за голову и сел рядом", — рассказывает свидетель.

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Водителя бьют, а мама кричит

Еще одна очевидица, Юлия, которая живет над трассой, рассказала, что вышла со двора, когда услышала удар.

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"... Ребенок лежит, водителя бьют, мама кричит. Девочка шла из магазина с бабушкой, их пропускал автобус, когда почти перешли, из-за автобуса вылетел этот автомобиль, тормозной путь по нашим наблюдением около 30 метров. Говорят, что девочка вырвала руку и побежала вперед. Мама прибежала потом ... картина ужасная, все думали, что девочка погибла, но когда приехала скорая, то ее поместили в карету, реанимировали и увезли", — рассказывает Юлия.

Очевидцы говорят, что авто не остановилось на "зебре". Фото: ГУНП
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Очевидцы говорят, что авто не остановилось на "зебре". Фото: ГУНП

По словам местной жительницы, этот пешеходный переход — их боль, потому что здесь постоянно сбивают людей.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области в ДТП пострадали девять человек.

Также напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – из последнего на проезжую часть выпал пассажир.

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Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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